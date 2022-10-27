الخدمات النيابية تكشف أبرز ملفات الفساد الموجودة على طاولة أعمالها

2022/10/27 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس، ابرز ملفات الفساد التي تعمل على كشفها، فيما أكدت وجود “حيتان فساد” كبيرة تقف خلف هذه المشاريع المهمة والحيوية.

وقال رئيس اللجنة محما خليل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك لجان تحقيقية تتعلق بلجنة الخدمات النيابية ومتخصصة بملاحقة ملف انهيار بناية المختبر الطبي”، مؤكداً أن “القضية وصلت الى تقديم التقرير النهائي واحالة المدانين الى القضاء واتخاذ القصاص العادل بحقهم على إثر قرار نيابي”.

وأضاف، أن “هناك تقصيراً في مشروع شط جديدة في ديالى، وكذلك هناك شبهات فساد في بوابات بغداد”، مبيناً “وجود مشاريع كثيرة أخرى تسودها ملفات الفساد في بعض المحافظات”.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات، أن “الانسداد السياسي اثر بشكل وخيم على عمل اللجنة النيابية، لكن أعضائها مع الرئيس ونائبيه عملوا باقصى الجهود لمراقبة المشاريع المتلكئة والتي يسيطر عليها الفساد”.

واكد: “وجود حيتان فساد كبيرة تقف خلف هذه المشاريع المهمة والحيوية”، لافتا الى أن “اللجنة ستعمل على استضافة المدانين والمتهمين بالشبهات”.

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