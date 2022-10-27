الكاظمي مغرداً: تحملنا المسؤولية وأدينا الواجب الوطني

2022/10/27 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، انه تحمل المسؤولية وادى الواجب الوطني وسلم الامانة الى السوداني، متمنيا لرئيس الوزراء وفريقه الحكومي كل التوفيق والنجاح.

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