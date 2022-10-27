محمد بن راشد في القاهرة: مصر ستبقى السند والأخ الذي لا نستغني عنه

2022/10/27 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 50 عاما على العلاقات بينهما.

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