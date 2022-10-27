شاخوان يهنىء السوداني ويشدد على وجوب المضي بتقوية دعائم الديمقراطية

2022/10/27 | 23:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هنأ نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بنيل حكومته ثقة البرلمان، فيما شدد على وجوب المضي بتقوية دعائم الديمقراطية.وقال عبد الله في بيان صادر عن مكتبه […]

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