بعد نيل الثقة.. مسرور بارزاني يجدد دعمه للسوداني

2022/10/27 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد رئيس وزراء اقليم كردستان، مسرور برزاني، اليوم الخميس، دعمه لرئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني بعد نيل حكومته الثقة.

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