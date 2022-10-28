خلاف بين اشقاء يودي الى مقتل احدهم في بغداد

2022/10/28 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل شخص نتيجة خلافات بين اشقاء تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء شرقي بغداد.

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