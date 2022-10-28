2022/10/28 | 00:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TmXv3guD_zc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | وان نيوز تبث وقائع جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | وان نيوز تبث وقائع جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).