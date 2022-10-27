الطاقة الذرية ستجري

2022/10/28 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي أن "المفتشين سيجرون عملية تدقيق مستقلة (...) للكشف عن أي تحويل لمواد نووية".

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