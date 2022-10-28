2022/10/28 | 00:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون كيربي منسق شؤون الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي الشهر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يعلق على إمكانية لقاء بايدن مع بوتين في قمة مجموعة العشرين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يعلق على إمكانية لقاء بايدن مع بوتين في قمة مجموعة العشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).