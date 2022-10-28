السوداني يعقد اجتماعاً مع وزراء حكومته (تفاصيل)

2022/10/28 | 01:28 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي عبد الامير المياحي، الجمعة، عن عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى الاجتماعات مع وزراء حكومته بعد ان تم تمريرهم يوم أمس. وقال المياحي لـ (بغداد اليوم) ان "الاجتماع يأتي لتهيئة استلام مهام الوزراء يوم غد السبت او الاحد كلا لوزارته".

وأضاف ان "السوداني سيستلم صباح اليوم مهام عمله من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي".

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