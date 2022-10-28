2022/10/28 | 01:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: سارعت جهات داخلية وخارجية، الخميس 27 تشرين الأول 2022، الى تهئنة...

ظهرت المقالة حكومة السوداني أمام تحديات الفساد والعلاقة مع الاقليم والخدمات والسكن والفقر أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة السوداني أمام تحديات الفساد والعلاقة مع الاقليم والخدمات والسكن والفقر) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة السوداني أمام تحديات الفساد والعلاقة مع الاقليم والخدمات والسكن والفقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).