حنان الفتلاوي تلمز الكاظمي وحكومته: وداعًا فرهود وفريقه الفاشل

2022/10/28 | 01:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وجهت النائبة حنان الفتلاي، اليوم الخميس، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.وكتيب الفتلاوي، في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز، “رحلت غير مأسوفاً عليك، ‏سيذكرك التاريخ بصفحاته السوداء ان أكبر سرقات للمال العام والنهب حصلت في وقتك”.وأتمت تغرديتها بالقول: “‏وداعاً فرهود وفريقه الفاشل”.وصوّت مجلس النواب، […]

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