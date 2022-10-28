أمريكا تعلق على تصريحات بوتين بشأن

2022/10/28 | 03:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منسق شؤون الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، في مقابلة مع شبكة CNN، أن واشنطن ستقدم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا "قريبا جدا".

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