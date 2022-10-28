أزمة الاقتصاد المصري وإجراءات التركيز على

2022/10/28 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مصر حالة من الترقب بسبب الأحوال الاقتصادية التي تعرف متغيرات واسعة كان آخرها قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة وتحرير سعر الصرف والذي أعلن عنه صباح اليوم الخميس.

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