مصادر لـCNN: إيلون ماسك يستحوذ على تويتر ويقيل الرئيس التنفيذي للموقع وكبار المديرين

2022/10/28 | 05:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر، لشبكة CNN، يوم الخميس، إن المليادير إيلون ماسك استطاع الاستحواذ على موقع تويتر، وأقال الرئيس التنفيذي للموقع باراغ أغراوال ومديرين تنفيذيين آخرين.

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