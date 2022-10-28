تركيا.. احتجاز نقيبة الأطباء بتهمة

2022/10/28 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت محامية نقيبة الأطباء في تركيا، شيبنم كورور فنجانجي، إن محكمة قضت الخميس بضرورة احتجاز موكلتها لحين محاكمتها بتهمة "نشر دعاية لجماعة إرهابية"، فيما وصفته ناشطة حقوقية بأنه خطوة تهدف لإسكاتها.

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