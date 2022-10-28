2022/10/28 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الخميس، إنه لن يحضر قمة المناخ (كوب 27) التي تعقد في مصر الشهر المقبل، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان".

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