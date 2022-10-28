كوريا الجنوبية ترد على اتهامات بوتين بتزويد أوكرانيا بالسلاح

2022/10/28 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تزويد أوكرانيا بالسلاح، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كوريا الجنوبية قررت تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.

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