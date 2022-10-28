بعد مشاركة صور مؤثرة.. شابان مثليان ينهيان حياتهما بطريقة مأساوية

2022/10/28 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شابان مثليان من أرمينيا على الانتحار عقب نشر صورة لهما على تطبيق إنستغرام وصفت بالمؤثرة، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

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