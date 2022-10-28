طالب روسي يرسم عبارة

2022/10/28 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الطالب ميكائيل سوكوروتشين، بعد رؤية الفظائع التي ارتكبتها قوات بوتين في بوتشا، برسم عبارة "بوتين = الحرب" على جدار.بعدها بيومين، قال إن الشرطة تعقبته واحتجزته وضربته.بعد إطلاق سراحه، قرر أن الوقت قد حان للفرار من روسيا.

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