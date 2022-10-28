2022/10/28 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الكثير من رواد المواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي الروائي والكاتب الكبير، بهاء طاهر، عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع طويل مع المرض، واصفين رحيله بالخسارة الكبيرة للأدب والثقافة العربيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهاء طاهر.. رحيل صاحب "واحة الغروب") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهاء طاهر.. رحيل صاحب "واحة الغروب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).