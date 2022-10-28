"القلق من 11 نوفمبر".. حقيقة فيديو الرئيس المصري من مركز عمليات التحكم

2022/10/28 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، متحدثاً عن "غلاء الأسعار" وضرورة ضبطها، مع ادعاء الناشرين بأنه يُظهر تعليمات رئاسية في الأيام الماضية لتجنب وقوع تظاهرات في نوفمبر المقبل.

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