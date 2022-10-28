2022/10/28 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن موقع “يوتيوب” إطلاق ميزة جديدة، تهم المتخصصين في الرعاية الصحية، والجمهور أيضا.فمن الآن ولاحقا يمكن للأطباء التقدم للحصول على علامة تميز مقاطع الفيديو التي ينشرونها على المنصة، والتي ستميزهم عن غيرهم كمصادر موثوقة للمعلومات الصحية، وتجعل المستخدم أمام معلومات طبية موثوقة من قبل متخصصين.وأوضح يوتيوب أن الأطباء والممرضات وعلماء النفس […]

ظهرت المقالة يوتيوب يساند “الجيش الأبيض” بميزة جديدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوتيوب يساند “الجيش الأبيض” بميزة جديدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوتيوب يساند “الجيش الأبيض” بميزة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).