تركي آل الشيخ ينشر قصيدة عن أمير قطر.. وهكذا جاءت التعليقات

2022/10/28 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، قصيدة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يمتدحه فيها، في حين علقت الفنانة السورية أصالة عليها

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