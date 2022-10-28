حكومة محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب العراقي

2022/10/28 | 10:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على تمرير حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وضمت التشكيلة الحكومية 23 حقيبة جرى التصويت على 21 منها، فيما أجّل التصويت على حقيبتين هما البيئة والإسكان.

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