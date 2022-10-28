2022/10/28 | 10:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MRgjYrefRW0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكابينة الوزارية الجديدة بعد نيلها ثقة البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكابينة الوزارية الجديدة بعد نيلها ثقة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).