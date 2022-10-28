اسعار الصرف تستقر عند 146 ألفاً لكل 100 دولار

2022/10/28 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الجمعة، استقراراً في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.000 دينار لكل 100 دولار.

ومع اغلاق البورصات الرئيسية يوم امس الخميس، ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار .

واغلقت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، على سعر صرف بلغ 146350 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 145750 دينارا لكل 100 دولار.

وتعرضت اسعار صرف الدينار الدولار الأيام الاربعة الماضية إلى هبوط "تاريخي" منذ قيام البنك المركزي العراقي برفع سعر الصرف العام الماضي.

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