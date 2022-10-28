وزير الموارد الجديد يكشف عبر (بغداد اليوم) أولويات وزارته للمرحلة المقبلة

2022/10/28 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الجمعة، عن دعوة الشركات الرصينة لغرض تقديم مقترحاتها بشان انشاء السدة القاطعة في محافظة البصرة لغرض عزل اللسان الملحي، معتبرا أن ذلك السد تأخر تنفيذه كثيرا.

وقال ذياب لـ( بغداد اليوم ) إنه "قبل السد جنوب البصرة يجب معالجة شبكات المجاري للانهر التي تصب في شط العرب بالمحافظة فهذا الأمر مهم"، معلنا عن "تعهده بوضع هذا الملف ومن أولى أولوياته فيجب ان تكون حصة مياه المحافظة مستدامة وليس كل سنة يواجه الاهالي المعانات فهذا الملف لن يعود وسنعمل لتنفيذ السد وأخذ أراء الشركات المعنية لنخرج بنتيجة نهائية".

يشار الى أن عون ذياب قد حصل على ثقة مجلس النواب كوزير بحكومة محمد شياع السوداني، ليكون خلفا للوزير مهدي رشيد الحمداني.

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