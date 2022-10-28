2022/10/28 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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بغداد..



اعتقال عصابة حاولت اختطاف تلاميذ مدرسة بواسطة الـ"تك تك" (صورة)

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