أربيل تعاقب 3 محطات وقود

2022/10/28 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف قائمقام اربيل نبز عبد الحميد، عن معاقبة ثلاث محطات وقود جديدة بسبب بيع البنزين سيء الجودة.

وقال عبد الحميد في حديث لوكالة "شفق نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القائمقامية عاقبت المحطات بعد اكتشاف تلاعبها بجودة البنزين في مدينة أربيل".

وأضاف، أن "العقوبات تضمنت التغريم والإغلاق لمدة 5 أيام".

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