أسعار صرف الدولار مقابل الدينار

2022/10/28 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، الجمعة، استقراراً في البورصة المحلية.

سعر البيع: 146.100 دينار لكل 100 دولار

سعر البيع: 146.000 دينار لكل 100 دولار

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