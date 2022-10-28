الملك سلمان يهنئ السوداني لحصول حكومته على ثقة البرلمان

2022/10/28 | 10:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.

وقال الملك، في برقيته بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ” بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.

وقال ولي العهد: “بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرني أن أبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب

التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.

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