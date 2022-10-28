رونالدو يُوجه رسالة بعد فوز اليونايتد على شريف المولدوفي

2022/10/28 | 10:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، رسالة بعد فوز فريقه على شريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي.وكانت المُباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد قد انتهت بفوزٍ كبير للشياطين الحُمر بثلاثة أهدافٍ دون رد، سجل الثلاثية ديوجو دالوت، وماركوس راشفورد، وكريستيانو رونالدو.رونالدو سعيد بهدفه في شريف تيراسبول ونشر رونالدو صورة […]

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