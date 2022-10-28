بعد استحواذه على تويتر.. ماسك يكشف سبب الخطوة ويُغرد:

2022/10/28 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الملياردير، إيلون ماسك، تغريدة عبر صفحته على تويتر بعد الاستحواذ على الموقع، قال فيها إن "الطائر أصبح حرا"، في إشارة إلى شعار الموقع الشهير

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