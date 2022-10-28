"أكبر فوهة على الإطلاق".. نيزك يضرب المريخ ويُظهر "قطعا جليدية"

2022/10/28 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، يوم الخميس، أن الصور التي التقطها مسبار "إنسايت" لحفرة ضخمة في المريخ بتاريخ 24 ديسمبر من العام الماضي نجمت عن ما يشبه حدوث زلزال جراء اصطدام نيزك بالكوكب الأحمر، وفقا لشبكة "سي إن إن".

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