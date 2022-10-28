2022/10/28 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت آنا ماريا ماركوفيتش، لاعبة غراسهوبرز السويسري لكرة القدم، والمصنفة كأجمل لاعبة في العالم، أنها تبادلت رسائل خاصة مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.وحظيت نجمة المنتخب الكرواتي والبالغة 22 عاما، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجمل لاعبة في العالم تأمل في الحصول على مساعدة نيمار المركز الخبري الوطني.

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