2022/10/28 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت القوات الامنية القبض على ثلاثة متهمين حاولوا اختطاف تلميذين عند خروجهما من المدرسة في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/:” ان “قوة حماية مدرسة النهروان الابتدائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة إختطاف تلميذين والقبض على المتهمين المركز الخبري الوطني.

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