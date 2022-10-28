نهاية ’زرقاوي الوقف’ بعد 9 سنوات.. معلومات جديدة حول الإرهابي ’الأخطر’

2022/10/28 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، معلومات جديدة عن "زرقاوي الوقف" الذي قتل في كمين شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "امير تنظيم داعش في حوض الوقف (23كم شمال شرق بعقوبة) والذي قتل في كمين مع احد مرافقيه يوم امس في عمق بساتين قرية المخيسة والملقب بـ عز الدين، يعد من اهم القيادات الوسطى للتنظيم ضمن ما يسمى بولاية ديالى وكان معداً لتبوء منصب الامير العسكري ".

واضاف، ان "الارهابي انتمى لداعش قبل 9 سنوات وفق المعلومات وعمل ضمن خلايا في شمال المقدادية وحمرين بالاضافة الى الوقف وقتل العديد من منتسبي القوات الامنية كونه على خبرة باسلحة القنص وكانت اخرى عملية هي اغتيال مقدم بالشرطة قبل ايام في محيط بساتين قرى ناحية العبارة الشرقية ضمن حوض الوقف".

واشار الى ان "معقل عز الدين كانت في بساتين المخيسة شرقي الوقف وكان متابع منذ اشهر طويلة لكن في الايام الاخيرة تم الاستدلال على مسارات تسلله بين المناطق قبل الظفر به بعد اشتباك مباشر ويعتبر صيد مهم وضربة اخرى لخلايا داعش في الوقف بشكل مباشر".

واكد ان "الارهابي كان بمثابة زرقاوي الوقف بسبب اجرامه وكثرة العمليات التي تبناها"، لافتاً الى "الإرهابي حاول الهروب من الكمين صوب البساتين لكنه تم القضاء عليه فوراً".

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