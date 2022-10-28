2022/10/28 | 11:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).