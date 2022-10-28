ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/10/28 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 344 ألفاً و 315 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 393 ألفاً و495 ديناراً عدا أجور الصياغة.

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