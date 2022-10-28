2022/10/28 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية.
وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 344 ألفاً و 315 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.
أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 393 ألفاً و495 ديناراً عدا أجور الصياغة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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