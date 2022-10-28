رئيس الجمهورية: تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات

2022/10/28 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، ويجب أن تنال الدعم لتلبية تطلعات العراقيين و طموحاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس، اليوم الجمعة 28 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، رئيس المكتب السياسي لحزب دعاة الإسلام تنظيم العراق السيد خضير الخزاعي الذي أعرب عن خالص تهانيه الى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية ومباشرته مهام مسؤولياته.

وأعرب السيد الرئيس عن شكره وتقديره إلى السيد خضير الخزاعي على مشاعره الطيبة، مشيراً الى ان الظرف الراهن يستوجب تعزيز وحدة الصف الوطني والتغلّب على الصعوبات، والعمل على ترسيخ الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين.

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