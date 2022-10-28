2022/10/28 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jFCNKsWg1QI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتشاف أطنان من اليورانيوم المنضب في العراق وتسليمه لراعي غنم وحارس خارق !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكتشاف أطنان من اليورانيوم المنضب في العراق وتسليمه لراعي غنم وحارس خارق !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).