المعارض الاقتصادية في العراق.. فرص استثمارية أم فعاليات شكلية؟

2022/10/28 | 11:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزايد اهتمام العراق بإقامة المعارض التجارية والصناعية مع توجه البلاد نحو تنويع الاقتصاد وتنشيط القطاع الخاص، وذلك في محاولة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط التي تغطي أكثر من 90% من الموازنة العامة.

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