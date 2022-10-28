الأسواق الأوروبية تتراجع بضغط من أسهم شركات التعدين

2022/10/28 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية وتباين أرباح الشركات، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مسار تشديد السياسة النقدية وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، وقادت شركات التعدين الخسائر مع تراجع أسعار السلع الأولية وسط مخاوف بشأن توسيع قيود […]

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