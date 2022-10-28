2022/10/28 | 12:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: محمد فخري المولى الاعتداء على نقيب الأطباء بوسط العاصمة مؤشر لثقافة...

ظهرت المقالة أطباء الصدفة وأطباء العلم والاحترام أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطباء الصدفة وأطباء العلم والاحترام) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطباء الصدفة وأطباء العلم والاحترام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).