القوات الأمنية تطيح بعصابة حاولت اختطاف تلاميذ مدرسة بواسطة الـ”تك تك” ببغداد

2022/10/28 | 12:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تمكنت قوة أمنية، من اعتقال عصابة حاولت اختطاف تلاميذ مدرسة بواسطة...

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