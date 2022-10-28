السوداني يترأس أول جلسة لمجلس الوزراء اليوم

2022/10/28 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يعتزم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عقد اول اجتماع له مع كابينته الوزارية بعد منحهم ثقة مجلس النواب.

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعقد اجتماعه الأول مع أعضاء حكومته عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الجمعة".

وتابع، أن "ذلك سيكون هو أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد".

ويوم امس، نالت حكومة محمد شياع السوداني، ثقة مجلس النواب بواقع 21 وزيرا.وحصلت حكومة محمد شياع السوداني رسميا على ثقة البرلمان بعد ان صوت على 21 وزيرا فيها وتم تأجيل وزارتين الى وقت لاحق.وتلقت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترحيباً دولياً من مختلف السفارات في العراق.وقال السفير الايراني محمد آل صادق في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم) إن "طهران ستبقى داعمة للعملية الديمقراطية في العراق".وذكرت السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانسكي في تغريدة أطلعت (بغداد اليوم): "إننا "نتطلع قدماً للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه".وقال السفير البريطاني جيمس كليفرلي تغريدة، "أقدم التهاني الحارة لمحمد شياع السوداني على تعيينه رئيسا لوزراء العراق ونيل حكومته ثقة البرلمان".ورحبت السفارة الالمانية نيل حكومة السوداني ثقة البرلمان وتؤكد على الشراكة مع العراق.

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