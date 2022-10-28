مشهد ’مروع’ لتحطم طائرة خلال عملية إخماد حريق في ايطاليا (فيديو)

2022/10/28 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

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وثق مقطع فيديو تحطم طائرة إطفاء أرسلت لإخماد حريق بالقرب من بركان إتنا العملاق في صقلية بإيطاليا.

وأسفر الحادث المأساوي عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الإنقاذ تمكن من انتشال جثتي الطيارين على مقربة من البركان.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الطائرة اصطدمت بسلسلة جبال كالسينيرا، ولم يصدر تقرير رسمي بعد حول أسباب الحادث.

جدير بالذكر أن الطائرة التي تحطمت مخصصة للطوارئ من طراز "دراغو 146".

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