2022/10/28 | 12:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. عبد الأمير الشمري يباشر مهامه وزيراً للداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/28 | 12:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عبد الأمير الشمري يباشر مهامه وزيراً للداخلية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عبد الأمير الشمري يباشر مهامه وزيراً للداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).