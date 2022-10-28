الكشف عن موعد إجراء مراسم استلام وتسليم الحقائب الوزارية بين السوداني والكاظمي

2022/10/28 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مقرب، اليوم الجمعة، عن موعد اجراء مراسم استلام وتسليم الحقائب الوزارية بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسابق مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، إن “مراسم استلام وتسليم الحقائب الوزارية بين السوداني والكاظمي ستجري ظهر اليوم”.

وصوت البرلمان يوم أمس، على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني.

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